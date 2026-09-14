Директора НАБУ призвали уйти с поста после объявленного подозрения

Генеральный прокурор Украины Руслан Кравченко подписал постановление о предъявлении подозрения директору Национального антикоррупционного бюро Украины (НАБУ) Семену Кривоносу. Об этом он заявил в видеообращении, которое опубликовано в его Telegram-канале.

Ранее Кравченко подал заявление об отставке на фоне операции НАБУ и САП «Карфаген», в которой фигурируют прокуроры.

«Я подозреваю его (Кривоноса – «Газета.Ru») в подделке официальных документов с целью получения неправомерной выгоды в очень больших размерах», – сказал генпрокурор.

Он также сообщил о подписании второго подозрения, которое касается человека, близкого к руководителю Специализированной антикоррупционной прокуратуры Александру Клименко. Речь идет о возможном влиянии на руководителя Высшего антикоррупционного суда, предложении взятки судьям и содействии в уклонении от мобилизации. По мнению Кравченко, именно подготовка этих подозрений послужила «триггером» для ночного штурма Офиса генпрокурора сотрудниками НАБУ.

Ранее сообщалось, что в правящих кругах Украины опасаются новых подозрений НАБУ и САП.