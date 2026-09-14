Россиянам пообещали прохладное и дождливое лето в следующем году

Тишковец: лето 2027 года будет прохладное и дождливое из-за Эль-Ниньо

Прохладное и дождливое лето прогнозируется в 2027 году в России. Об этом заявил ведущий специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец в беседе с РИА Новости.

Он рассказал, что причиной этому будет климатическое явление Эль-Ниньо. Если состоится рекорд Эль-Ниньо, то в 81% случаев лето бывает прохладным и в 73% — дождливым, отметил синоптик.

«Исходя из этой статистики, смею предположить, что следующее лето нас не побалует классным теплом, жаркой, солнечной погодой», — сказал Тишковец.

Следующее лето, по его словам, ожидается «похуже» прошлого.

До этого ведущий специалист центра погоды «Фобос» спрогнозировал теплую зиму на большей части России. Температурная норма будет превышена на 3–4°C. Теплее всего будет в Центральной России и южных регионах.

Это также связано с Эль-Ниньо, при котором поверхностные воды в центральной и восточной частях экваториальной зоны Тихого океана аномально сильно прогреваются.

Ранее сообщалось, что бабье лето не наступит в Москве на этой неделе.