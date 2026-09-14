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Общество

В Ленобласти могут начать продавать бензин по четным и нечетным номерам авто

Дрозденко: В Ленобласти могут ввести заправку авто по четным и нечетным номерам
Кирилл Зыков/РИА Новости

Власти Ленинградской области рассматривают возможность введения заправки автомобилей по четным и нечетным номерам через день. Об этом заявил губернатор региона Александр Дрозденко в своем Telegram-канале.

«Пока наша цель — это все-таки удовлетворить потребности в бензине хотя бы в лимитах из расчета 20–30 литров в день», — заверил Дрозденко.

По словам губернатора, проблема с топливом в регионе связана с недавними атаками беспилотных летательных аппаратов на крупные нефтеперерабатывающие заводы. По этой причине в Ленобласти снизилось производство 92-го и 95-го бензина. При этом в регионе есть в наличии дизельное топливо.

Дрозденко заверил, что топливный кризис в регионе может закончиться не раньше октября.

В конце августа вице-премьер Александр Новак заявлял, что несколько российских нефтеперерабатывающих заводов завершили ремонт и начали поставлять дополнительные объемы топлива на рынок. Подробности — в материале «Газеты.Ru».

Ранее Роспотребнадзор запретил АЗС отказывать водителям в заправке канистр.

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