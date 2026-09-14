Россиянам напомнили, кто должен бесплатно менять электросчетчики

Обязательную замену электросчетчиков в квартирах и частных домах обязана оплачивать энергокомпания. Об этом заявил депутат Госдумы Никита Чаплин в разговоре с RT.

Парламентарий напомнил россиянам, что прибор покупает и устанавливает гарантирующий поставщик — энергосбытовая компания, обслуживающая дом. В свою очередь в частном доме этим занимается обслуживающая электрические сети компания.

Чаплин также напомнил, что в 2026 году на замену счетчика и ввод нового прибора в эксплуатацию отводится до шести месяцев. Если установленный срок нарушен, потребитель может сообщить об этом в соответствующую организацию. После получения обращения у компании будет 30 дней на выполнение необходимых работ.

По словам депутата, при просрочке сроков платеж за электроэнергию может быть снижен на 5%.

До этого заместитель председателя комитета Госдумы по строительству и ЖКХ Сергей Колунов рассказал, что в России счетчики электроэнергии следует заменить на интеллектуальные приборы, которые самостоятельно передают данные о потреблении электричества без участия жильцов.

Ранее россиянам назвали рабочие способы сэкономить на ЖКУ до 20–30%.