Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
Визит Путина в Индию на БРИКСПроблемы с бензином в России
Общество

Россиянам напомнили, кто должен бесплатно менять электросчетчики

Депутат Чаплин: энергокомпании обязаны бесплатно менять счетчики
РИА «Новости»

Обязательную замену электросчетчиков в квартирах и частных домах обязана оплачивать энергокомпания. Об этом заявил депутат Госдумы Никита Чаплин в разговоре с RT.

Парламентарий напомнил россиянам, что прибор покупает и устанавливает гарантирующий поставщик — энергосбытовая компания, обслуживающая дом. В свою очередь в частном доме этим занимается обслуживающая электрические сети компания.

Чаплин также напомнил, что в 2026 году на замену счетчика и ввод нового прибора в эксплуатацию отводится до шести месяцев. Если установленный срок нарушен, потребитель может сообщить об этом в соответствующую организацию. После получения обращения у компании будет 30 дней на выполнение необходимых работ.

По словам депутата, при просрочке сроков платеж за электроэнергию может быть снижен на 5%.

До этого заместитель председателя комитета Госдумы по строительству и ЖКХ Сергей Колунов рассказал, что в России счетчики электроэнергии следует заменить на интеллектуальные приборы, которые самостоятельно передают данные о потреблении электричества без участия жильцов.

Ранее россиянам назвали рабочие способы сэкономить на ЖКУ до 20–30%.

Комментарии
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2026) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+
На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!