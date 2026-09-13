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Общество

Поставившая под сомнение пол Брижит Макрон журналистка выиграла суд

Поставившая под сомнение пол жены Макрона журналистка Рей выиграла суд
Wikimedia Commons/AP

Французская журналистка Наташа Рей выиграла судебное разбирательство в апелляционном суде Парижа по делу о клевете против супруги президента Франции Брижит Макрон. Об этом в соцсети X написал адвокат Франсуа Данглеан.

«Наташа Рей окончательно выигрывает процесс о клевете, инициированный против нее кликой Брижит Тронье-Макрон и Жан-Мишеля Тронье», – написал Данглеан.

В январе суд в Париже вынес условные сроки 10 гражданам по делу о публикации фейков о супруге главы государства Брижит Макрон в интернете.

Журналисты выяснили, что речь идет о восьми мужчинах и двух женщинах, которые, как установил суд, распространяли в сети данные о том, что Бриджит Макрон родилась мужчиной. Максимальное наказание по этому делу составило восемь месяцев тюремного заключения условно. Гособвинение требовало условные сроки до года, пишет СМИ.

Как сообщалось до этого, в основе судебного процесса были многочисленные публикации в интернете, касающиеся пола, сексуальной ориентации первой леди Франции и значительной разницы в возрасте между ней и президентом, которую некоторые авторы оскорбительных комментариев пытались представить как педофилию.

Ранее сообщалось, что у Брижит Макрон было указано мужское имя на официальном портале Франции.

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