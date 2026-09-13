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Общество

Стало известно, какую информацию опубликовали хакеры, взломавшие Сенат Берлина

Bild: хакеры выложили в сеть файлы Сената Берлина, в том числе о полетах дронов
Naypong Studio/Shutterstock/FOTODOM

Хакеры, взломавшие сети Сената Берлина, выложили в даркнете секретные документы, в том числе о полетах дронов. Об этом сообщает Bild.

В публикации отмечается, что хакеры украли 5,79 терабайта данных.

Среди них были сотни документов о беспилотниках. Например, в секретном документе Совместного высшего авиационного управления Берлина и Бранденбурга от ноября 2025 года отмечается, что дроны могут «в любой момент доставить опасные предметы в зону безопасности».

По данным ведомства, летом 2025 года во время долгосрочного мониторинга за 19 дней в радиусе 30 км вокруг аэропорта Берлина зафиксировали в общей сложности 2 093 полета дронов.

28 августа сообщалось, что администрация Берлина столкнулась с вымогательством после кибератаки на свою внутреннюю сеть. Статс-секретарь сената по цифровым вопросам Флориан Хауэр добавил, что утечка данных из внутренней сети могла начаться как минимум с 7 августа. Он отметил, что хакеры, вероятно, получили доступ к личной информации.

Ранее пророссийские хакеры взяли ответственность за атаку на цифровые сервисы Норвегии.

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