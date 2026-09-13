Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
Выборы в Госдуму — 2026Проблемы с бензином в России
Общество

Крупный пожар возник в Наро-Фоминском округе

В Наро-Фоминском округе ликвидируют пожар в здании с автомойкой, магазином и кафе
Телеграм-канал «МЧС Московской области»

В Наро-Фоминском округе возник пожар в многофункциональном здании, площадь возгорания разрослась до 600 кв. м. Об этом сообщили в Главном управлении МЧС России по Московской области.

По информации ведомства, пожар возник в здании, расположенном в поселке Калининец.

Пожарные, прибывшие на место, увидели горение кровли на всей площади здания. В 9:02 открытое горение было ликвидировано.

В настоящее время на месте продолжается тушение, в этом задействованы 27 пожарных и семь единиц спецтехники.

В здании располагались автосервис, автомойка, магазин и кафе. В МЧС уточнили, что никто не пострадал, из помещений были эвакуированы пять человек.

Причина пожара устанавливается.

До этого сообщалось о пожаре в Татарстане после атаки украинских беспилотников. На одном из предприятий Нижнекамска произошло возгорание, при этом производственный процесс на заводе не останавливали.

Ранее в Росгосстрахе рассказали, что каждый пятый пожар в частном секторе перебрасывается на соседей.

Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2026) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+
На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!