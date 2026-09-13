Крупный пожар возник в Наро-Фоминском округе

В Наро-Фоминском округе ликвидируют пожар в здании с автомойкой, магазином и кафе

В Наро-Фоминском округе возник пожар в многофункциональном здании, площадь возгорания разрослась до 600 кв. м. Об этом сообщили в Главном управлении МЧС России по Московской области.

По информации ведомства, пожар возник в здании, расположенном в поселке Калининец.

Пожарные, прибывшие на место, увидели горение кровли на всей площади здания. В 9:02 открытое горение было ликвидировано.

В настоящее время на месте продолжается тушение, в этом задействованы 27 пожарных и семь единиц спецтехники.

В здании располагались автосервис, автомойка, магазин и кафе. В МЧС уточнили, что никто не пострадал, из помещений были эвакуированы пять человек.

Причина пожара устанавливается.

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