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Общество

Герой России Гаспарян поздравил ветеранов и военнослужащих с Днем танкиста

Командир центра «Воин» назвал надежность и верность долгу основой службы танкистов
Алексей Филиппов/РИА «Новости»

День танкиста объединяет людей особой закалки, для которых надежность, ответственность за товарищей и верность долгу составляют основу службы. Об этом заявил Герой России, участник президентской программы «Время героев», командир центра «Воин» Андраник Гаспарян.

Он поздравил ветеранов танковых войск и военнослужащих с Днем танкиста.

«День танкиста — это праздник мужества, характера и верности воинскому долгу. Боевой опыт учит по-настоящему ценить людей, на которых можно положиться. В танковом экипаже каждый отвечает не только за себя, но и за товарищей. Здесь нужны выдержка, выучка, дисциплина и доверие друг к другу. Именно из этих качеств складывается сила, единство и победа», — отметил Гаспарян.

Командир центра подчеркнул значение преемственности поколений. По его словам, ветераны передаютмолодым не только профессиональные знания, но и отношение к службе.

«За каждым новым поколением танкистов стоят опыт и подвиги предшественников. Ветераны передают молодым не только профессиональные знания, но и отношение к службе: держать слово, беречь товарищей, добросовестно выполнять свою задачу. Наша ответственность — сохранить эту связь поколений, чтобы уважение к подвигу старших становилось для молодежи нравственным ориентиром, помогало находить свой путь и достойно служить России», — сказал он.

Гаспарян отметил, что по такому же принципу ведется работа наставников центра «Воин». По его словам, боевой опыт помогает инструкторам воспитывать молодежь и учить ребят преодолевать трудности, поддерживать друг друга и работать в команде.

«Не каждый из них выберет военную профессию, но порядочность, стойкость и ответственность нужны в любом деле, за такими ребятами будущее страны», — подчеркнул он.

Кроме того, Гаспарян пожелал ветеранам и военнослужащим танковых войск крепкого здоровья, благополучия и надежных товарищей.

«Пусть дома вас всегда ждут любовь и поддержка близких. С Днем танкиста!» — заключил он.

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