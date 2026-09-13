В Сочи после ночного закрытия неба задержали почти 60 рейсов

В аэропорту Сочи на пять и более часов задержали почти 60 рейсов

В международном аэропорту Сочи на пять и более часов задерживается вылет и прилет почти 60 рейсов. Это следует из данных онлайн-табло воздушной гавани.

На вылет задержали почти 30 рейсов, в том числе в Самару, Пермь, Тюмень, Казань и Москву. Еще более 30 рейсов задержаны на прилет, включая из Екатеринбурга, Минеральных Вод, Грозного и Омска. Четыре рейса отменили. Причины задержки не уточняются.

В ночь на 13 сентября Росавиация сообщила о введении временных ограничений на прием и выпуск воздушных судов. Однако, по данным на 03:47 мск, все ограничения были сняты.

До этого россиянам объяснили, что делать при задержке рейса. В первую очередь необходимо уточнить у представителя авиакомпании причины задержки и ориентировочное время отправления. При задержке от двух часов можно рассчитывать на напитки, от четырех — на питание, от шести — на размещение в гостинице. Если следующий рейс лишь на следующий день, перевозчик должен предоставить номер в отеле и трансфер.

Кроме того, у авиакомпании необходимо запросить справку о задержке рейса: она пригодится для последующего обращения в страховую компанию или для подачи претензии перевозчику.

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