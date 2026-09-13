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Общество

Музейный комплекс в Верхней Пышме стал одной из площадок МФМ-2026

Участники МФМ-2026 увидят подлинный орбитальный корабль «Буран»
mkugmk.ru

Музейный комплекс гражданской и военной техники в Верхней Пышме стал одной из площадок Международного фестиваля молодежи. Об этом сообщается на сайте комплекса.

Отмечается, что в рамках программы фестиваля его посетили председатель оргкомитета МФМ-2026 Сергей Кириенко и губернатор Свердловской области Денис Паслер.

Напомним, МФМ-2026 проходит в Екатеринбурге с 11 по 17 сентября. Его участниками стали представители 191 страны. В ходе визита Кириенко и Паслер осмотрели экспозиции пяти Выставочных центров музейного комплекса.

Особое внимание гости уделили выставочному центру «Буран». Центральным объектом экскурсии стал единственный сохранившийся в России подлинный экземпляр орбитального корабля «Буран» — изделие 2.01.

Космический корабль, который создали в рамках советской программы «Энергия-Буран», стал памятником отечественной инженерной мысли. Гости осмотрели «Буран» со смотровых площадок и познакомились с историей создания проекта.

Отмечается, что Кириенко и Паслер высоко оценили проведенную работу по реставрации уникального экспоната. Они также отметили значение сохранения объекта для будущих поколений.

Гости подчеркнули значение коллекции музейного комплекса и отметили вклад площадки в патриотическое воспитание молодежи.

Напомним, экспозиции музейного комплекса в Верхней Пышме познакомит участников с историей отечественной техники и инженерных разработок.

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