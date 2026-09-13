Воспитательница детсада применяла силу к детям и пытала их за непослушание

BAZA: в Сочи сотрудницу детсада заподозрили в издевательствах над детьми

В Сочи родители воспитанников детского сада №46 обвинили воспитателя в жестоком обращении с детьми, пишет BAZA.

О происходящем в группе родители узнали от самих малышей: одни прямо рассказали о пережитом насилии, у других резко изменилось поведение. Дети стали бояться ходить в сад, плакать, замыкаться в себе, жаловаться на боли и проблемы со сном.

Родители утверждают, что воспитательница била детей, таскала за волосы и уши, силой укладывала спать. В качестве наказания малолетних якобы закрывали в темном туалете. Кроме того, сотрудница угрожала отрезать детям язык или голову ножницами за непослушание, не давала воду или заставляла есть до рвоты.

По словам родителей, администрация дошкольного учреждения не отреагировала на жалобы, а нянечка списала все на «детскую фантазию». Прокуратура уже начала проверку.

Ранее трехлетний мальчик едва не лишился слуха после издевательств воспитателя в детсаду.