Мужчина оставил свою 75-летнюю мать на полу в ванной на две недели и погубил ее

В Англии суд отправил в тюрьму мужчину, бросившего мать в ванной комнате

В Великобритании мужчина получил шесть с половиной лет тюрьмы за жестокое обращение с матерью, сообщает The Sun.

Перед Королевским судом Карлайла предстал 56-летний Стюарт Ирвин, который погубил свою 75-летнюю мать Веронику.

В июле 2023 года она две недели лежала на полу в ванной после падения, а ее сын вызвал скорую только тогда, когда кожа женщины начала синеть. К тому моменту она уже была без сознания, истощена и заражена насекомыми.

Прибывшие медики экстренно госпитализировали женщину, однако несколько часов спустя ее сердце остановилось. Вскрытие показало, что причиной стали переохлаждение и запущенные пролежни.

На суде выяснилось, что Ирвин продолжал вести обычный образ жизни: ходил за алкоголем и снимал деньги со счета матери. Он утверждал, что женщина сама отказывалась от помощи, однако суд счел, что он сознательно оставил ее в опасности.

В итоге мужчину признали виновным и приговорили к лишению свободы.

Ранее в Хабаровске сын избил свою мать ногами из-за беспорядка в комнате.