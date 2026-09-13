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Общество

Мужчина оставил свою 75-летнюю мать на полу в ванной на две недели и погубил ее

В Англии суд отправил в тюрьму мужчину, бросившего мать в ванной комнате
Cumbria Police

В Великобритании мужчина получил шесть с половиной лет тюрьмы за жестокое обращение с матерью, сообщает The Sun.

Перед Королевским судом Карлайла предстал 56-летний Стюарт Ирвин, который погубил свою 75-летнюю мать Веронику.

В июле 2023 года она две недели лежала на полу в ванной после падения, а ее сын вызвал скорую только тогда, когда кожа женщины начала синеть. К тому моменту она уже была без сознания, истощена и заражена насекомыми.

Прибывшие медики экстренно госпитализировали женщину, однако несколько часов спустя ее сердце остановилось. Вскрытие показало, что причиной стали переохлаждение и запущенные пролежни.

На суде выяснилось, что Ирвин продолжал вести обычный образ жизни: ходил за алкоголем и снимал деньги со счета матери. Он утверждал, что женщина сама отказывалась от помощи, однако суд счел, что он сознательно оставил ее в опасности.

В итоге мужчину признали виновным и приговорили к лишению свободы.

Ранее в Хабаровске сын избил свою мать ногами из-за беспорядка в комнате.

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