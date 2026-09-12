В Кабардино-Балкарии обнаружили тело еще одного альпиниста

На месте схода лавины в Кабардино-Балкарии нашли тело еще одного альпиниста

На месте схода лавины в Кабардино-Балкарии спасатели обнаружили тело еще одного альпиниста, общее число погибших выросло до 16. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по региону в соцсети «ВКонтакте».

В ведомстве уточнили, что поисково-спасательные работы в ущелье Безенги приостановлены из-за ухудшения погодных условий и угрозы схода снежно-ледовой массы.

«Сегодня спасатели нашли тело одного альпиниста. Общее количество погибших составляет 16 человек. Судьба одного альпиниста остается неизвестной», — говорится в публикации.

В МЧС рассказали, что при помощи вертолета тело погибшего эвакуировали в Нальчик и передали следственно-оперативной группе.

По словам пресс-службы, 13 сентября с наступлением светлого времени суток планируется возобновление поисково-спасательных работ с привлечением вертолета МИ-8.

До этого Росгвардия сообщила, что среди погибших при сходе лавины в Кабардино-Балкарии альпинистов были сотрудники ведомства. По данным «Ъ», «пострадал целый отряд» бойцов разных силовых структур. Кроме того, в числе жертв — опытный петербургский инструктор Альберт Изотов. В момент схода лавины он вместе с группой проводил тренировку на леднике. Подробнее — в материале «Газеты.Ru».

Ранее СК возбудил дело после схода лавины на альпинистов в Кабардино-Балкарии.