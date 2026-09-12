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Общество

Скончался заслуженный артист России Геннадий Спириденков

Актер Геннадий Спириденков умер на 71-м году жизни после падения на сцене
НТВ/ООО Студия Панорама

Заслуженный артист России Геннадий Спириденков скончался на 71-м году жизни. Сообщение о его смерти появилось 12 сентября на сайте «Кино-театр.ру».

По информации источника, трагедия произошла во время театрального выступления, когда артисту стало плохо.

«Геннадий Валентинович Спириденков умер... Упал вчера на сцене прямо во время спектакля в театре «Комедианты», — говорится в сообщении.

Геннадий Спириденков родился 10 апреля 1956 года, в 1981 году завершил обучение в ЛГИТМиК. В 1980-х годах он работал в Ленинградском ТЮЗе, а с 1993 года — в Петербургском театре миниатюр. Также он сотрудничал с «Петербургконцертом» в качестве артиста разговорного жанра и выступал в театре «Комедианты» в Санкт-Петербурге.

В 1997 году ему было присвоено звание заслуженного артиста России. Он стал лауреатом международного конкурса сатиры и юмора «Море смеха». В его фильмографии более 50 ролей, среди которых наиболее известные — участие в сериалах «Тайны следствия», «Невский», «Улицы разбитых фонарей», «Литейный» и «Ментовские войны».

Ранее умерла звезда «Интернов» и «Беспринципных» Альбина Евтушевская.

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