Стали известны подробности о состоянии пострадавших в ДТП под Архангельском

Минздрав: один пострадавший в ДТП на трассе M-8 в крайне тяжелом состоянии

Врачам удалось стабилизировать состояние троих человек, доставленных в Архангельскую областную клиническую больницу после ДТП на трассе M-8. Об этом сообщил министр здравоохранения региона Дмитрий Богданов, заявление которого опубликовано в Telegram-канале возглавляемого им ведомства.

«Состояние троих пациентов удалось стабилизировать. Они остаются в тяжелом, но стабильном состоянии», — рассказал чиновник.

По его словам, еще один человек по-прежнему находится в крайне тяжелом состоянии.

Богданов отметил, что состояние пострадавших, госпитализированных в Первую городскую клиническую больницу имени Е. Е. Волосевич, также стабилизировали. Одного из пациентов собираются на время перевести в другое медицинское учреждение, где ему проведут операцию на фоне травмы глаза.

Как сказал министр, в стабильном состоянии находится и пациент, отправленный в Архангельскую областную детскую клиническую больницу имени П. Г. Выжлецова.

Всего в результате аварии не стало 13 человек. В Архангельск для оказания помощи пострадавшим и их родственникам прибыли психологи МЧС России, добавил глава регионального министерства здравоохранения.

ДТП на трассе M-8 в Архангельской области произошло 11 сентября. Участниками аварии стали легковой автомобиль, лесовоз и микроавтобус. Все транспортные средства после столкновения вылетели в кювет. Сообщалось, что на фоне произошедшего следователи решают вопрос о возбуждении уголовного дела. Подробнее — в материале «Газеты.Ru».

Ранее в Архангельской области объявили траур в связи с ДТП на трассе M-8.