Минпросвещения определило, с какого класса школьники могут пользоваться ИИ

Ученики начальных классов не должны использовать искусственный интеллект (ИИ) в школах. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на методические рекомендации Минпросвещения.

Согласно рекомендациям, в 5-9-х классах использование сервисов искусственного интеллекта для поиска информации, объяснения сложных понятий и проверки гипотез может допускаться.

Ученики 10-11-х классов, помимо этих задач, могут применять ИИ при реализации проектной и исследовательской деятельности для анализа больших массивов данных, построения прогнозных моделей и автоматизации расчетов, создания визуальных материалов для представления результатов исследований.

При этом учитель вправе ограничить использование ИИ при выполнении школьниками заданий, направленных на развитие навыков анализа, аргументации и творческого мышления.

Использование этих технологий при проведении промежуточной и итоговой аттестации не допускается.

До этого в России стартовал первый видеокурс по химии для 8-классников, созданный с использованием искусственного интеллекта.

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