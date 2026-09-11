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Общество

«Чемпионат» и букмекеры обсудили развитие адаптивного спорта

Андрей Цыпер: беттинг стал основой современного спорта
Пресс-служба Rambler&Co

Беттинг стал основой современного спорта, укрепляя связь болельщиков и поддерживая позитивные изменения в спортивной среде, заявил исполнительный директор по медиа Rambler&Co, гендиректор «Чемпионата» Андрей Цыпер в рамах церемонии награждения премии «Лучший букмекер».

«Букмекеры вносят вклад не только в крупные партнерства, но и в благотворительность, развитие городской и спортивной инфраструктуры, дают людям возможности заниматься спортом», — сказал он.

В рамках мероприятия главный редактор портала «Чемпионат» Вячеслав Опахин обсудил с представителями букмекеров, какие задачи стоят перед рынком в области социальной ответственности, а также роль партнерств в развитии массового и адаптивного спорта.

Советник генерального директора БК «Фонбет» Николай Оганезов рассказал о развитии букмекерского рынка, а директор по маркетингу и рекламе «Лиги Ставок» Виктория Алеманова представила взгляд на развитие маркетинговых коммуникаций в спорте.

Также PR-директор LEON Нина Подгорнова рассказала о коммуникационной работе с аудиторией, а директор по коммуникациям и устойчивому развитию PARI Алексей Бабичев рассказал о роли долгосрочных проектов.

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