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Общество

Опрос: треть россиян не верят в дружбу с коллегами

В России 30% граждан не верят в дружбу с коллегами
Dusan Petkovic/Shutterstock/FOTODOM

30% россиян не верят в дружбу с коллегами и предпочитают держать дистанцию. Об этом сообщает РИАМО со ссылкой на результаты исследования.

Еще 30% участников опроса часто общаются с сослуживцами на личные темы, что помогает снять напряжение и перезагрузиться в перерыве. При этом 40% хотели бы общаться с коллегами и вне работы, но нехватка свободного времени ограничивает такую возможность.

Главным местом неформального общения в офисе оказалась кухня: 23% опрошенных сближаются с коллегами на совместных обедах. Зона отдыха и open space, по мнению 26% респондентов, являются лучшими местами для эффективных рабочих решений, опережая переговорные (16%).

Аналитики отмечают, что дружеские отношения в коллективе напрямую влияют на продуктивность и рост бизнеса. Работа в офисе, по их мнению, наиболее эффективно способствует сближению коллег и настройке бизнес-процессов.

Согласно недавнему опросу, большинство россиян (27%) негативно относятся к сборам на подарки коллегам по случаю дня рождения. Еще 21% раздражают подарки руководителю от коллектива по случаю личных событий, например, рождения ребенка, юбилея или свадьбы.

18% опрошенных не любят обязательные сборы на корпоративы, когда часть расходов приходится компенсировать самостоятельно. Для 15% источником недовольства становятся регулярные сборы на подарки сотрудникам, которые увольняются или переходят в другую компанию.

Ранее россияне назвали главные источники стресса на работе.

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