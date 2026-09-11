Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
Визит Путина в Индию на БРИКСПроблемы с бензином в России
Общество

Раввин рассказал, почему халяль нельзя считать кошерным

Раввин Борода: халяльное мясо не может считаться кошерным
Павел Лисицын/АНО «Дирекция спортивных и социальных проектов»/РИА Новости

Халяльное мясо не является автоматически кошерным из-за разных требований. Об этом сообщил президент Федерации еврейских общин России (ФЕОР) Александр Борода в беседе с РИА Новости.

Он рассказал, что кашрут (свод правил, определяющих дозволенность той или иной пищи, предметов и действий для иудеев по законам Торы и Талмуда) и халяль являются двумя самостоятельными религиозными системами.

Между ними есть сходства, в том числе требования к виду животного и способу забоя, однако сами правила различаются. В кашруте существуют свои законы шхиты, проверки животного, удаления крови и дальнейшей обработки мяса. В кашруте также есть требование на разделение мясного и молочного, отметил Борода.

«Поэтому халяльное мясо не является автоматически кошерным», — добавил президент ФЕОР.

До этого юрист, президент Московской юридической корпорации Вячеслав Печников сообщил, что если товар оказался не халяльным, это повод обратиться в суд.

Ранее эксперт рассказал, имеет ли ГОСТ на чак-чак отношение к халялю.

Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2026) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+
На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!