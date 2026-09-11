Раввин рассказал, почему халяль нельзя считать кошерным

Халяльное мясо не является автоматически кошерным из-за разных требований. Об этом сообщил президент Федерации еврейских общин России (ФЕОР) Александр Борода в беседе с РИА Новости.

Он рассказал, что кашрут (свод правил, определяющих дозволенность той или иной пищи, предметов и действий для иудеев по законам Торы и Талмуда) и халяль являются двумя самостоятельными религиозными системами.

Между ними есть сходства, в том числе требования к виду животного и способу забоя, однако сами правила различаются. В кашруте существуют свои законы шхиты, проверки животного, удаления крови и дальнейшей обработки мяса. В кашруте также есть требование на разделение мясного и молочного, отметил Борода.

«Поэтому халяльное мясо не является автоматически кошерным», — добавил президент ФЕОР.

До этого юрист, президент Московской юридической корпорации Вячеслав Печников сообщил, что если товар оказался не халяльным, это повод обратиться в суд.

Ранее эксперт рассказал, имеет ли ГОСТ на чак-чак отношение к халялю.