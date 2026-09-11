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Общество

Онколог ответил, провоцируют ли вышки 5G рак

Онколог Пылев заявил, что вышки 5G не вредят людям
John Locher/AP

Достоверных данных, подтверждающих, что нахождение рядом с вышками 5G может вызвать рак, нет. Об этом «Газете.Ru» заявил врач-онколог Андрей Пылев.

«Никаких объективных данных, свидетельствующих достоверно о потенциальном вреде и опасности данной истории, нет. Поэтому эта теория не находит своего подтверждения», — сказал он.

11 сентября Минцифры РФ сообщило, что в России официально запустили связь 5G. В ведомстве отметили, что технология 5G является комплексной экосистемой, которая предназначена для цифровой трансформации экономики. Внедряемый в России новый стандарт связи сможет применяться для управления беспилотным транспортом и робототехническими комплексами, развития телемедицины, цифровизации промышленности и в ряде других сфер.

Услуги на базе 5G будут предоставлять операторы «большой четверки». В настоящее время технология запущена в Москве, Санкт-Петербурге, Екатеринбурге, Новосибирске, Казани, Великом Новгороде, Краснодаре, Нижнем Новгороде, Волгограде, Красноярске, Перми, Челябинске, Уфе и в Ярославле.

В ближайшее время сервисы 5G в этих городах станут доступны владельцам устройств на Android, а для пользователей iPhone возможность подключения будет зависеть от решения корпорации Apple. Внедрение 5G в России будет поэтапным. В настоящее время прорабатывается запуск технологии еще в 50 городах до конца 2026 года.

Ранее эксперт рассказал, чем связь 6G будет отличаться от 5G.

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