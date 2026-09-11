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Общество

В Красноярске таксист-мигрант провоцировал пассажиров на скандал ради видео

В Красноярске таксист-мигрант ради видео провоцировал пассажиров на скандал

В Красноярске таксист-мигрант провоцировал пассажиров и уехал из России после беседы с полицией. Об этом сообщает ГУ МВД России по региону.

Полицейские нашли в интернете ролики, на которых водитель такси провокационно ведет себя с пассажирами во время работы. Оказалось, что водителем является трудовой мигрант — с ним провели профилактическую беседу о недопустимости подобного поведения.

После этого мужчина по своей воле покинул Россию. Сейчас правоохранители решают вопрос о том, чтобы запретить ему въезд на территорию страны. РИА Новости сообщает, что мигрант провоцировал пассажиров ради съемки видео.

До этого российские подростки устроили танцы у памятника советским солдатам в Курской области ради видео. На ролике двое юношей и три девушки танцевали у мемориала. Действиями несовешеннолетних заинтересовались в правоохранительных органах.

Ранее блогерша избила сама себя и обвинила в этом мужа ради хайпа.

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