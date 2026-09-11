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Общество

Пенсионерку, увязшую в болоте рядом с медведями, спасли на Урале

Е1: на Урале спасли пенсионерку, застрявшую в болоте рядом с медведями
Shutterstock/Lena_Sokolova

В Свердловской области вертолетом эвакуировали 81-летнюю пенсионерку, которая увязла в болоте, пока собирала грибы. Об этом сообщает Е1.

Женщина пошла в лес за грибами в Режевском районе и заблудилась 81-летняя женщина не растерялась и связалась со спасателями. Она смогла передать, где именно находится, и выполняла все инструкции поисковиков.

Сотрудники полиции и волонтеры, вышедшие на поиск столкнулись в лесу с медведями и были вынуждены прервать работу. Пенсионерка оставалась на связи и даже успела развести небольшой костер. Тогда за женщиной отправили вертолет «ЛизаАлерт».

По инструкции она приготовила палку с привязанным белым платком и, услышав шум винтов, стала махать, чтобы экипаж смог заметить ее. Посадить борт на болоте нельзя, поэтому экипажу пришлось искать удобную площадку рядом, а уже оттуда за женщиной отправился спасатель, ее вывели на сушу и эвакуировали.

Ранее медведь растерзал мужчину в лесу под Красноярском.

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