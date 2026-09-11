Дрон прилетел в здание ЦИК в Самарской области

Памфилова: украинский дрон попал в здание ЦИК на территории Самарской области

Председатель Центральной избирательной комиссии (ЦИК) России Элла Памфилова заявила, что украинский беспилотник попал в здание комиссии на территории Самарской области. Об этом сообщает «Интерфакс».

По словам Памфиловой, атака на здание, где находится территориальная избирательная комиссия и помещение КСА ГАС «Выборы», произошло 11 сентября в пять утра по местному времени.

В результате попадания часть здания была разрушена. Обрушились стены между кабинетами, повреждены межкомнатные двери и выбиты оконные стекла.

По словам Памфиловой, в результате инцидента никто не пострадал, а бюллетени остались целы. Комментируя удар, она отметила, что Украина боится проводить свои выборы и при этом хочет сорвать российские.

В ночь на 11 сентября губернатор Самарской области Вячеслав Федорищев сообщил об атаке украинских беспилотников на регион.

Незадолго до этого губернатор Саратовской области Роман Бусаргин сообщил, что областной центр подвергся атаке дронов, в результате была повреждена гражданская инфраструктура. Он заявил, что, согласно предварительной информации, никто не пострадал.

Ранее в Госдуме рассказали о тактике дроновых атак Украины.