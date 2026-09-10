Мужчина разрешил брату и двум друзьям изнасиловать свою возлюбленную

В Испании мужчину, его брата и друзей арестовали за изнасилование его партнерши

В испанской Валенсии мужчин арестовали за групповое изнасилование женщины. Об этом сообщает El Caso.

Как рассказала сама пострадавшая, организатором стал ее 51-летний бывший возлюбленный. Мужчина преследовал ее и угрожал.

В какой-то момент он предложил брату и двум друзьям изнасиловать партнершу. В результате компания надругалась над женщиной. Чтобы возлюбленная не сопротивлялась, партнер шантажировал ее непристойными видео, снятыми на мобильный без ее согласия.

После того, как пострадавшая обратилась в полицию, насильника арестовали. Помимо экс-возлюбленного под стражу взяли других нападавших в возрасте от 44 до 53 лет.

До этого в Австрии супруг подмешивал супруге наркотики и приглашал знакомых, чтобы те насиловали ее. За каждое такое «посещение» он брал с гостей деньги.

Во время последнего надругательства у пострадавшей открылось внутреннее кровотечение, женщина не выжила.

Ранее сообщалось, что братья и их дядя насиловали беременную женщину и угрожали распространить видео процесса.