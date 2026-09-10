Социологи спрогнозировали уверенное лидерство «Единой России» на выборах в Госдуму

Более половины (54%) россиян заявили о твердом намерении участвовать в предстоящих выборах. Такие данные привел директор по политическим исследованиям аналитического центра ВЦИОМ Михаил Мамонов на круглом столе ЭИСИ «ЕДГ – 2026: план на победу. Аналитика активности политических партий».

По его словам, этот показатель выше уровня 2021 года. Пять лет назад о готовности голосовать заявляли 52%. ВЦИОМ оценил ожидаемую явку в 51–53%.

«Ожидаемые результаты «Единой России»: 51% – 53%. Показатель выше того результата, который партия получила 5 лет назад. Почему мы решили, что такой результат возможен и обоснован? Прежде всего, потому что наши опросные данные значимо выше, чем 5 лет назад. Поэтому мы полагаем, что вот такие высокие опросные данные, которые мы сейчас получаем, и позволяют нам предположить, что «Единая Россия» преодолеет пятидесятипроцентный показатель», – сообщил Мамонов.

Высокий прогноз он связал с поддержкой партии президентом России Владимиром Путиным, эффектом консолидации общества, сильным списком кандидатов и эффективной информационной и агитационной кампанией.

По оценке ВЦИОМ, КПРФ может получить 13–15%. «Новые люди» и ЛДПР получили прогноз по 9–11%, а ЛДПР сохранила стабильные позиции за пятилетний период. При этом «Новые люди» заметно усилились по сравнению с прошлой кампанией. «Справедливая Россия» осталась в зоне риска с прогнозом 4–6%.

Фонд «Общественное мнение» оценил явку в 54%. Доктор соцнаук, управляющий директор проектов ФОМ Лариса Паутова сказала, что «Единой России» фонд спрогнозировал 47–49%, КПРФ — 14–17%, ЛДПР — 10–12%, «Новые люди» — 8–9%, «Справедливой России» — 6–7%. При этом она отметила совпадение показателя готовности прийти на выборы в 44% с результатом опросов перед выборами 2021 года.

Директор по политическому анализу ИНСОМАР Виктор Потуремский отметил консолидацию общества и минимальные риски протестной активности.

«Обычный человек переживает за Россию, и это основной мотив, который ведет избирателей на участки в течение этой кампании. В этих условиях граждане хотят поддержать власть и повлиять на будущее страны», — заявил он.

По его словам, раньше стимулом к голосованию выступал гражданский долг, а сегодня люди говорят о ценности своего голоса.

В исследовании «Бином ВЦИОМ», проходившем с 31 августа по 6 сентября, участвовали 1600 россиян в возрасте 18 лет и старше. Метод комбинирования – среднее гармоническое: личное формализованное интервью по месту жительства респондента (50%), телефонное интервью (50%). Погрешность не превышает 2,5%. Исследование проведено по собственной инициативе АЦ ВЦИОМ. Внешний заказчик отсутствует. Публикация результата оплачена АЦ ВЦИОМ.

Опрос «ФОМНнибус» методом интервью по месту жительства респондента проводился 4-6 сентября, охватив 51 субъект РФ и 97 населенных пунктов. Объем выборки составил 1500 респондентов 18 лет и старше. Статистическая погрешность не превышает 3,6%. Заказчик: по данным исследований ООО «инФОМ» в рамках заказа Фонда «Общественное мнение» (проект ФОМ-ОМ).