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Общество

Россиянка впала в кому, попав под винт катера в Абхазии

РЕН ТВ: в Абхазии туристка из РФ попала под винт катера
Shutterstock/FOTODOM

Туристка из России пострадала на отдыхе в Абхазии. Об этом сообщает РЕН ТВ.

Инцидент произошел в Гагре. По данным издания, женщина по имени Валентина решила искупаться. Она зашла в воду недалеко от катера, который находился недалеко от берега.

В какой-то момент судно сдало назад, из-за чего отдыхающую намотало на винт. Прибывшие на место медики госпитализировали россиянку.

«Врачи диагностировали у Валентины множественные раны живота и конечностей, повреждение кишечника, анемию и шок», – сообщается в публикации.

На данный момент туристка находится в коме. Ее направили в сочинское медучреждение.

После инцидента полицейские задержали водителя катера, однако, как уточняется, уже на следующее утро его отпустили. На данный момент сотрудники правоохранительных органов проводят проверку, которая поможет выяснить обстоятельства произошедшего.

До этого в Крыму три человека попали в больницу после того, как их унесло в открытое море. Еще одного отдыхающего найти сразу не удалось.

Ранее сообщалось, что в Ростовской области ребенок выпал из катера и попал под его винты.

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