В московском метро человек упал на рельсы

В Москве на Сокольнической линии человек упал на пути

В Москве на рельсах метро обнаружили человека. Об этом сообщает дептранс столицы.

Инцидент произошел на Сокольнической линии. Станция не уточняется, но известно, что человек упал на пути на юго-западном участке ветке.

Ситуация повлияла на график поездов. Интервалы между поездами из-за аварии увеличили. Спустя некоторое время составы снова запустили и вскоре график возобновился.

Подобный случай зафиксировали три дня назад, на Бутовской линии. На отрезке между «Бунинской линией» и «Бульваром Адмирала Ушакова», на одной из станций, человек упал на пути. Из-за этого интервалы между поездами увеличили, но позже движение наладили.

Весной в коллекторе столичной подземки обнаружили 17-летнего юношу без признаков жизни. До этого на одной из станций нашли его личные вещи. Как выяснили полицейские, он без разрешения пробрался в коллектор и в какой-то момент открыл его, чтобы посмотреть на проезжающий в тоннеле поезд.

Молодой человек получил серьезные травмы, а его приятель скрылся.

Ранее сообщалось, что в Москве на Кольцевой линии метро человек упал на пути.