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Общество

В Узбекистане изменили алфавит

Сенат Узбекистана одобрил закон об изменении алфавита
Collab Media/Shutterstock/FOTODOM

Верхняя палата парламента Узбекистана приняла закон, который меняет структуру узбекского алфавита на основе латинской графики. Об этом сообщает ТАСС.

«Законом вносятся соответствующие изменения в Закон Республики Узбекистан «О введении узбекского алфавита, основанного на латинской графике», предусматривающие, что узбекский алфавит, основанный на латинской графике, состоит из 28 букв и одного апострофа вместо 26 букв и 3 сочетаний букв. <…> По завершении обсуждения закон одобрен сенаторами», — говорится в заявлении.

В официальном сообщении подчеркивается, что парламентарии уже проголосовали за утверждение данной инициативы. При этом предусмотрен переходный период: документы, банкноты, ценные бумаги, а также существующие вывески и госсимволика со старой графикой останутся в обороте до момента их замены или физического износа.

В сенате полагают, что это решение поддержит развитие узбекского языка в цифровой среде и упростит его применение. В ближайшее время документ поступит на подпись главе государства.

Ранее филолог оценил возможность исключения буквы «ё» из алфавита.

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