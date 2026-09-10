Суд заочно арестовал жену политика Гозмана

Лефортовский суд Москвы заочно арестовал жену политика Леонида Гозмана (признан в РФ иностранным агентом, внесен в перечень террористов и экстремистов Росфинмониторинга) Марину Егорову по делу о препятствии работе следствия. Об этом говорится в электронной базе суда.

«Ходатайство следствия об избрании меры пресечения в виде заключения под стражей в отношении Егоровой М.С., обвиняемой по ч. 2 ст. 294 УК РФ (вмешательство в деятельность прокурора, следователя или лица, производящего дознание, в целях воспрепятствования расследованию дела), удовлетворено», — говорится в документе.

В правоохранительных органах сообщили ТАСС, что Егорова будет находиться в СИЗО два месяца с момента ее задержания на территории России или экстрадиции в страну. Подробности дела не уточняются.

В ноябре 2025 года Гозмана заочно приговорили к десяти годам колонии общего режима по делу об оправдании терроризма. В интервью зарубежным СМИ он положительно высказался о взрыве на Крымском мосту и поддержал атаки дронов на Москву. Гозман уже был заочно осужден за фейки о российской армии и числится в розыске. Подробнее — в материале «Газеты.Ru».

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