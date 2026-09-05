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Общество

Космонавту-испытателю Зубрицкому присвоили звание Героя России

Путин присвоил звание Героя России космонавту-испытателю Алексею Зубрицкому
Алексей Филиппов/РИА Новости

Президент России Владимир Путин присвоил звание Героя России космонавту-испытателю Алексею Зубрицкому. Соответствующий указ размещен на сайте официального опубликования правовых актов.

«За мужество и героизм, проявленные при осуществлении длительного космического полета в составе экипажа Международной космической станции, присвоить звание героя Российской Федерации Зубрицкому Алексею Витальевичу — космонавту-испытателю отряда космонавтов федерального государственного бюджетного учреждения «Научно-исследовательский испытательный центр подготовки космонавтов имени Ю. А. Гагарина», Московская область», — сказано в тексте документа.

9 декабря прошлого года участники поисково-спасательной операции эвакуировали российских космонавтов Сергея Рыжикова, Алексея Зубрицкого, а также астронавта НАСА Джонни Кима из спускаемого аппарата корабля «Союз МС-27», на котором они вернулись с МКС.

Российские космонавты за время длительной 73-й экспедиции провели 42 научных эксперимента: они вывели четырнадцатое поколение потомков мух, которые появились на МКС, их вернули на Землю.

Помимо этого, космонавты Рыжиков и Зубрицкий два раза выходили в открытый космос — 16 и 28 октября. В ходе первого они установили на модуле «Наука» аппаратуру для проведения эксперимента МЛЭ (молекулярно-лучевая эпитаксия) по выращиванию в открытом космосе полупроводников.

Ранее Путин присвоил Собянину звание Героя труда.

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