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Общество

Названы самые популярные русские блюда в Китае

Профессор Чжао Ян: Борщ и соленые огурцы завоевали популярность в Китае
Shutterstock

Борщ, котлеты и соленые огурцы являются наиболее востребованными русскими блюдами в Китае. Об этом заявила в интервью РИА Новости профессор Института туризма и кулинарии Харбинского коммерческого университета Чжао Ян.

«У каждого свои предпочтения, но есть определенные русские блюда, которые пользуются популярностью. Например, борщ и котлеты», — отметила Чжао Ян, обсуждая любимые блюда русской кухни среди китайских потребителей.

Она также добавила, что эти блюда стали настоящими «хитами» на китайских интернет-платформах, посвященных кулинарии.

Как подчеркнула Чжао Ян, соленые огурцы также пользуются спросом в Китае и их можно без труда найти в Харбине.

«В крупных супермаркетах города всегда есть полки с банками соленых огурцов», — добавила она, отметив это как «очень интересное явление».

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