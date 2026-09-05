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Общество

Собянин назвал Москву крупнейшим медицинским центром страны

Собянин: Москва стала крупнейшим медицинским центром России
Константин Михальчевский/РИА Новости

Москва зарекомендовала себя как главный медицинский центр России, где, помимо прочего, получают помощь участники специальной военной операции (СВО). Об этом сообщил мэр столицы Сергей Собянин на встрече с президентом Владимиром Путиным, пишет РИА Новости.

«Москва стала крупнейшим медицинским центром не только для гражданского населения, около 700 тысяч человек проходит лечение в Москве, но и крупнейшим госпиталем страны. Мы оперируем, лечим, реабилитируем, возвращаем в нормальную жизнь ребят - участников СВО», — сказал Собянин, участвующий во встрече в составе пятерки лидеров списка кандидатов «Единой России».

В состав первой пятерки федерального списка кандидатов от «ЕР» на предстоящие выборы вошли несколько известных личностей. Среди них министр иностранных дел России Сергей Лавров, мэр столицы Сергей Собянин, военный корреспондент и Герой России Евгений Поддубный, уполномоченный по правам ребенка при президенте РФ Мария Львова-Белова, а также начальник Главного штаба Всероссийского военно-патриотического движения «Юнармия» Владислав Головин, также являющийся Героем России.

Ранее Путин поблагодарил Собянина за вклад в развитие Москвы.

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