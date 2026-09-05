Собянин назвал Москву крупнейшим медицинским центром страны

Москва зарекомендовала себя как главный медицинский центр России, где, помимо прочего, получают помощь участники специальной военной операции (СВО). Об этом сообщил мэр столицы Сергей Собянин на встрече с президентом Владимиром Путиным, пишет РИА Новости.

«Москва стала крупнейшим медицинским центром не только для гражданского населения, около 700 тысяч человек проходит лечение в Москве, но и крупнейшим госпиталем страны. Мы оперируем, лечим, реабилитируем, возвращаем в нормальную жизнь ребят - участников СВО», — сказал Собянин, участвующий во встрече в составе пятерки лидеров списка кандидатов «Единой России».

В состав первой пятерки федерального списка кандидатов от «ЕР» на предстоящие выборы вошли несколько известных личностей. Среди них министр иностранных дел России Сергей Лавров, мэр столицы Сергей Собянин, военный корреспондент и Герой России Евгений Поддубный, уполномоченный по правам ребенка при президенте РФ Мария Львова-Белова, а также начальник Главного штаба Всероссийского военно-патриотического движения «Юнармия» Владислав Головин, также являющийся Героем России.

Ранее Путин поблагодарил Собянина за вклад в развитие Москвы.