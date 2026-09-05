Проведение в Москве крестного хода с мощами Дмитрия Донского назвали возрождением традиции

Грядущее празднование Собора московских святых и обретение мощей святого благоверного князя Дмитрия Донского стало стартом возрождения традиции проведения общемосковских крестных ходов, что имеет грандиозное духовное и культурное значение для Москвы и ее жителей. Таким мнением в беседе с «Газетой.Ru» поделился доцент Финансового университета при правительстве РФ, директор Центра политического анализа Павел Данилин.

«Думаю, не только москвичи, но и жители других регионов присоединятся 6 сентября к крестному ходу, и эта традиция в дальнейшем, уверен, будет воспринята и в городе, и в стране максимально позитивно», — считает Данилин.

Эксперт добавил, что проведение крестного хода с мощами святого Дмитрия Донского имеет большое значение и на фоне вызовов, стоящих сейчас перед Россией.

«Патриарх Московский и всея Руси Кирилл и участники крестного хода будут просить в своих молитвах о даровании победы русскому воинству. Дмитрий Донской служит важным духовным и нравственным ориентиром для российского общества, как князь, который нанес Орде первое поражение, что стало поворотной точкой в развитии истории России и Москвы», — отметил Данилин.

По его словам, пронесение во время крестного хода мощей святого благоверного князя Дмитрия Донского возрождает традицию победы русского воинства, берущую начало в прошлом и переходящую в будущее.

Важнейшим духовным сигналом является, по мнению политолога, и само обретение мощей святого благоверного князя.

«Общество видит, что князь-победитель с нами», — резюмировал Данилин.

Ранее сообщалось, что 6 сентября в Москве состоится общемосковский крестный ход. Молитвенное шествие возглавит Патриарх Московский и всея Руси Кирилл. Во главе крестного хода пронесут ковчег с частицей мощей святого благоверного великого князя Дмитрия Донского.