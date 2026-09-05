В России 12 городов получили почетное звание «Город трудовой доблести»

Президент РФ Владимир Путин подписал указ о присвоении 12 населенным пунктам страны почетного звания «Город трудовой доблести». Соответствующий документ размещен на сайте официального опубликования правовых актов.

В указе уточняется, что в числе этих городов — Березники, Бийск, Вятские Поляны, Йошкар-Ола, Копейск, Королев, Первоуральск, Саранск, Серов, Уссурийск, Ухта и Черемхово.

Звание «Город трудовой доблести» было учреждено в 2020 году. До этого его удостоились 70 населенных пунктов. Звание присваивается городам, жители которых внесли значительный вклад в победу в Великой Отечественной войне.

Накануне президент Российской академии наук Геннадий Красников напомнил, что в годы ВОВ предприятия, расположенные в перечисленных в указе президента городах, награждались орденами и Красными знаменами Госкомитета обороны.

В августе Владимир Путин по телефону поговорил с ветераном Великой Отечественной войны, участником Сталинградской битвы и взятия Берлина Евгением Знаменским, которому исполнился 101 год. Глава государства «сердечно поздравил» ветерана с днем рождения и передал ему наилучшие пожелания.

Ранее Ивангород получил звание «Город воинской доблести».