В Европе хотят усилить давление на соцсети на фоне радикализации молодежи

Уполномоченный Евросоюза (ЕС) по борьбе с терроризмом Бартьян Вегтер считает необходимым усилить давление на социальные платформы, чтобы исключить радикализацию молодежи. Его слова приводит газета Financial Times (FT).

По словам чиновника, в Европе заметно возросло число несовершеннолетних, вовлеченных в террористическую деятельность. Вегтер отметил, что характер угроз изменился, вместо крупных атак все чаще происходят мелкие нападения, совершаемые лицами, радикализировавшиеся из-за онлайн-контента.

FT пишет, что в прошлом году в странах ЕС было зарегистрировано 45 терактов, включая предотвращенные. Более половины из них имели мотивы религиозного фанатизма.

В декабре прошлого год президент Франции Эммануэль Макрон заявил, что в стране необходимо запретить детям младше 15–16 лет пользоваться социальными сетями. По словам главы государства, во всех соцсетях будет введена обязательная проверка возраста. Детям и подросткам младше указанных лет будет запрещен вход в сервисы.

В ноябре Европейский парламент принял резолюцию, в которой предлагается установить минимальный возраст для регистрации в социальных сетях на уровне 16 лет.

Ранее в Германии раскритиковали идею о запрете соцсетей для детей.