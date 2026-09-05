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Общество

Пожар начался на полярном ледоколе «Адмирал Макаров» в Кронштадте

Ледокол «Адмирал Макаров» загорелся на Кронштадтском морском заводе

На территории Кронштадтского морского завода зафиксировано возгорание на борту ледокола «Адмирал Макаров». Об этом сообщила пресс-служба МЧС Санкт-Петербурга в Telegram-канале.

Очаг пламени локализован в румпельном отделении, находящемся в трюмной части кормы корабля. На данный момент охваченная огнем площадь достигает 80 квадратных метров.

Сведений о пострадавших среди персонала или экипажа не поступало.

В настоящий момент на месте происшествия развернута операция по тушению судна. В ликвидации пожара задействованы силы МЧС: к работе привлечены 52 специалиста и 10 единиц специализированной техники.

Дизельный полярный ледокол «Адмирал Макаров», относящийся к проекту P-1039, был сконструирован в Финляндии и обладает мощностью 36 000 л. с. (26 500 кВт). Судно, созданное на верфи Wärtsilä в Хельсинки по заказу организации «Судоимпорт», вошло в эксплуатацию в 1975 году. Оно стало вторым в триаде аналогичных ледоколов, построенных финскими специалистами для СССР: первым был «Ермак» (1974), а третьим — «Красин» (1976). По своим техническим характеристикам эти суда близки к параметрам первого в мире атомного ледокола «Ленин».

Ранее экскурсионный катер с сотней туристов полностью сгорел в Турции.

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