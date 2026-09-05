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Общество

Президент России поздравил москвичей с Днем города

Путин: любые трудности преходящи, а Москва и Россия — вечны
Владимир Астапкович/РИА Новости

Любые трудности со временем проходят, а Москва и Россия — вечны. Об этом заявил глава российского государства Владимир Путин, обращаясь к москвичам во время выступления по случаю Дня города Москвы.

«Вместе с вами, вместе со всеми гражданами страны мы преодолеем любые вызовы. Все они временные», — подчеркнул президент России.

Путин также отметил, что благодаря работе команды мэра столицы Сергея Собянина и энергии москвичей город стал одним из крупнейших глобальных центров промышленности, науки и культуры, а также лучшим мегаполисом на планете.

Российский лидер обратил внимание на то, что Москва сегодня задает передовые стандарты в социальной сфере, создании общественных пространств, благоустройстве и сохранении культурного наследия.

По словам Путина, бережное отношение к истории и открытость новому, а также забота о каждом человеке и готовность прийти на помощь жителям других регионов делают Москву «душой и локомотивом развития всей страны».

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