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Общество

Путин и Собянин приняли участие в запуске движения по Рублево-Архангельской линии метро

Путин и Собянин запустили движение по Рублево-Архангельской линии метро
РИА «Новости»

Президент РФ Владимир Путин и мэр Москвы Сергей Собянин приняли участие в запуске движения по Рублево-Архангельской линии метро Москвы. Об этом сообщает РИА Новости.

Участок состоит из пяти станций и продолжается от «Делового центра» до «Бульвара Генерала Карбышева». Общая протяженность линии — 8,7 км путей. Второй и третий участки линии до станции «Липовая роща» и станции «Новорижская» будут запущены в 2027 году. К 2033 году по планам пассажиропоток должен вырасти почти в три раза и превысить 266 тысяч человек в сутки.

Путин поблагодарил метростроителей и поздравил москвичей с запуском движения на первом участке Рублево-Архангельской линии метро.

До этого Собянин анонсировал открытие станции метро «Звенигородская» осенью текущего года — на новой Рублево-Архангельской линии.

Москва отмечает свой 879-й день рождения. «Газета.Ru» рассказала, какие праздничные мероприятия можно будет посетить в День города 5 и 6 сентября. Так, в «Лужниках» пройдет фестиваль «Русский богатырь», в КСК «Битца» — Кубок Мэра Москвы по конному спорту, а на Гребном канале в Крылатском — Международный «Кубок Доброй Воли».

Ранее были названы сроки появления первой беспилотной линии метро в Москве.

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