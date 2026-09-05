Стали известны подробности о спорном участке, из-за которого расправились с парой в Истре

Участок, который мог стать причиной расправы над супругами в Подмосковье, не принадлежал им. Об этом сообщает Mash.

По данным канала, Андрей и его супруга знали стрелявшего в них мужчину, отношения между ними были нормальными, они время от времени встречались.

Земля, которая, предположительно, стала причиной расправы над мужем и женой, была у них в аренде. Пара строила на территории дом, но срок сдачи подходил к концу, и подозреваемый хотел забрать участок себе.

Помимо этого, Андрей ранее попадал в поле зрения правоохранителей Белоруссии. Весной специалисты, расследующие дело о расправе над предпринимателем, проводили обыски в доме у Андрея.

Супруги пропали 27 августа, после обращения в правоохранительные органы был задержан их партнер по бизнесу. Позже на его участке обнаружили части туловищ пострадавших. Как выяснили следователи, изначально он стрелял в знакомых, затем таким образом решил скрыть преступление.

Задержанный признался в содеянном, ему предъявили обвинения.

Ранее сообщалось, что свердловчанин расправился с сожительницей и ее подругой на глазах у ребенка последней.