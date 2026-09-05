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Общество

Туристка из Иркутска ушла покорять гору в Бурятии и пропала, ее ищут неделю

SHOT: в Бурятии неделю ищут туристку из Иркутска, которая ушла покорять пик
Alexandre.ROSA/Shutterstock/FOTODOM

Женщина из Иркутска пропала во время восхождения на гору в Бурятии. Об этом сообщает Life со ссылкой на SHOT.

58-летняя Жанна до этого уже несколько раз участвовала в подобных походах. На этот раз она увидела в одном из тематических чатов предложение о поездке к Буту и согласилась.

Всего в походе участвовали 15 человек и организатор. Путешественники покорили пик, но в последний день решили свернуть к еще одной вершине. Организатор участвовать в этом не стал.

Вскоре компания вернулась, но без Жанны. Сначала туристы подумали, что она ушла в лагерь, но там ее не нашли. Участники обратились к спасателям.

«По словам очевидцев, Жанна осталась в легкой одежде, без еды, воды и снаряжения в горной местности», – сообщается в публикации.

Пропавшую ищут уже неделю, к поискам привлекли сотрудников МЧС, добровольцев и волонтеров.

Этот район известен опасным горным ландшафтом и суровым климатом. Помимо этого, на территории обитают медведи и снежные барсы.

Ранее сообщалось, что в горном ущелье Кабардино-Балкарии туристы запросили помощь спасателей.

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