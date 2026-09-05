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Общество

Стало известно, сколько языков используется в России

Институт языкознания РАН: в России насчитывается 155 языков
Shutterstock/Oleg Elkov

В России насчитывается 155 языков. Об этом сообщила РИА Новости заведующая лабораторией исследования и сохранения малых языков Института языкознания РАН Ольга Казакевич.

«По данным Института языкознания РАН на август 2026 года, в России насчитывается 155 языков, включая русский жестовый язык», — сказала она.

По ее словам, последний раз список был подготовлен Институтом языкознания РАН в 2023 году и с тех пор не менялся.

В этом году 8 сентября впервые будет отмечаться День языков народов России.

До этого стало известно, что самыми распространенными языками на территории России, помимо русского, являются татарский, чеченский и украинский. Носителями татарского языка являются примерно 4,3 млн человек, более одного миллиона носителей у чеченского (1,3 млн), украинского (свыше 1,1 млн), уточнила эксперт.

По словам Казакевич, в топ также входят аварский язык с более чем 900 тыс. носителей, армянский — около 660 тыс., а также кабардино-черкесский — более 515 тыс.

Ранее политолог сравнил борьбу с русским языком на Украине с концлагерем.

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