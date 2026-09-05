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Общество

МВД: паспорт нельзя оставлять в залог

В МВД РФ сообщили, что нельзя оставлять паспорт в залог аренды
Videographer_42/Shutterstock/FOTODOM

Паспорт гражданина России нельзя оставлять в залог при получении каких-либо услуг, в том числе при аренде. Об этом сообщил начальник пресс-службы столичного ГУ МВД России Владимир Васенин в беседе с ТАСС.

Он отметил, что в самом последнем пункте в паспорте говорится, что документ ни в коем случае не может быть изъят, в том числе оставлен в залог. Есть несколько исключений, например, вынесении обвинительного приговора суда.

«Поэтому при получении спортинвентаря, каких-либо услуг, при взаимодействии с коммерческими организациями паспорт оставляться в залог не может», — сказал Васенин.

В таких случаях лучше оставить денежный залог или договориться с продавцом об оставлении какого-то предмета, который позволит гарантировать возврат имущества, подчеркнул начальник пресс-службы столичного ГУ МВД.

В августе Васенин сообщал, что из семи проставляемых в паспортах российских граждан отметок обязательны всего две — о воинской обязанности и прописке.

Ранее в МВД рассказали, как выявляют поддельные паспорта.

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