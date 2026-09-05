Москвич похитил продавца неработающего компьютера и угрожал сжечь вместе с техникой

В Москве суд вынес приговор мужчине и его товарищу, которые похитили продавца из-за неработающего компьютера. Об этом сообщает РИА Новости.

Россиянин нашел предпринимателя в соцсетях и купил у него системный блок за 12 тысяч рублей. Техника не работала, но, когда клиент попытался вернуть товар, продавец перестал выходить на связь.

Мужчина решил похитить продавца. Для этого он подговорил несовершеннолетнего, чтобы тот заказал товар и договорился о передаче на встрече.

В результате товарищи затолкали предпринимателя к себе в машину и вывезли за черту города. Клиент угрожал сжечь мужчину вместе с компьютерами и потребовал перевести ему 12 тысяч рублей. Также он заявил, что оставит себе переданную на встрече технику.

«Восприняв угрозы реально, потерпевший перевел деньги, после этого его высадили, а нападавшие скрылись», – сообщается в публикации.

Суд приговорил покупателя к шести годам лишения свободы, которые он проведет в колонии строгого режима. Его приятель получил пять лет. Получил ли наказание несовершеннолетний, не сообщается.

Ранее в Ижевске двое мужчин похитили подростков ради 300 тысяч рублей.