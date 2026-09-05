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Общество

Политолог сравнил борьбу с русским языком на Украине с концлагерем

Политолог Дудчак: борьба с русским языком на Украине напоминает концлагерь
Gleb Garanich/Reuters

Борьба с русским языком на Украине после госпереворота 2014 года напоминает концлагерь. Об этом ТАСС заявил политолог Александр Дудчак.

«В активную фазу это перешло после госпереворота 2014 года, а сейчас просто условия концлагеря», — сказал он.

Дудчак подчеркнул, что власти Киева стремятся изолировать население подконтрольных территорий от русской классики в литературе, кинематографе и культуре в целом, несмотря на то что чиновники сами говорят по-русски.

После госпереворота 2014 года украинские власти начали борьбу с советским наследием и всем российским, включая русский язык. На Украине действует закон, запрещающий использование русского в публичных сферах — в школах, СМИ, магазинах и других местах.

До этого на Украине ввели штрафы за русский язык в школьных чатах. За первое нарушение — предупреждение или штраф от 3,4 до 5,1 тысячи гривен (от 6,5 до 10 тысяч рублей), за повторное в течение года — от 8,5 до 11,9 тысячи гривен (от 16 до 23 тысяч рублей). Инициатором мер выступила языковой омбудсмен Елена Ивановская.

Ранее на Украине заявили, что русский язык подавляет украинский даже на западе страны.

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