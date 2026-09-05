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Общество

Жители Итурупа почувствовали землетрясение

У побережья южных Курил произошло землетрясение магнитудой 5,4
Uwe Anspach/Global Look Press

Землетрясение магнитудой 5,4 зафиксировали в Тихом океане у южных Курил, толчки ощущались на Итурупе. Об этом РИА Новости сообщила начальник сейсмостанции «Южно-Сахалинск» Елена Семенова.

По ее словам, эпицентр находился в 144 км восточнее села Рейдово на Итурупе. Подземный толчок зарегистрировали в 10:52 по местному времени (2:52 мск), очаг залегал на глубине 44 километров под морским дном. В населенных пунктах на Итурупе интенсивность составила до трех баллов, угрозу цунами не объявляли.

2 сентября землетрясение магнитудой 4,4 произошло у побережья Камчатского края. Об этом сообщал Европейско-Средиземноморский сейсмологический центр. Эпицентр находился в 88 километрах от Петропавловска-Камчатского на глубине 60 километров.

До этого землетрясение магнитудой 5,2 зафиксировали у берегов индонезийского острова Ява. По данным EMSC, толчки произошли в 71 километре от города Пурвокерто с населением около 236 тысяч человек, очаг находился на глубине 79 километров.

Ранее российский турист застрял в поезде в районе мощного землетрясения в Японии.

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