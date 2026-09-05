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Общество

В «ЛизаАлерт» родителям напомнили о правиле трех «О» для детей в лесу

Инструктор «ЛизаАлерт» Разжигаева рассказала о правиле трех «О» для детей в лесу
Игорь Онучин/РИА Новости

Перед походом в лес родители должны научить ребенка правилу трех «О»: при потере из вида взрослых необходимо остановиться, оглянуться и окрикнуть. Об этом рассказала инструктор направления «Профилактика» поисково-спасательного отряда «ЛизаАлерт» Екатерина Разжигаева в беседе с РИА Новости.

По ее словам, ребенок должен оставаться на месте после того, как понял, что потерялся: взрослые будут его искать. При этом важно заранее потренироваться громко звать на помощь, поскольку многие дети не умеют делать это достаточно громко.

Разжигаева также рекомендовала объяснить ребенку, что в экстренной ситуации громко кричать и просить о помощи правильно и не стыдно. Откликаться следует на любые крики и шум, даже если зовут не по имени.

Отдельно инструктор призвала рассказать детям об опасности водоемов в лесу. Подходить к ним без взрослых не следует: ребенок может поскользнуться и упасть в воду, а незнакомый водоем может иметь илистое дно, острые камни и коряги, сильное течение или холодную воду.

По словам специалиста, даже умеющий плавать человек в состоянии стресса, усталости или голода может оказаться в опасной ситуации.

До этого в Иркутской области нашли пенсионерку, заблудившуюся при сборе ягод в лесу. 88-летняя жительница деревни Ключи отправилась собирать клубнику, но потеряла ориентиры и заблудилась.

Ранее в Якутии спасатели вторую неделю ищут мужчину, пропавшего в тайге.

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