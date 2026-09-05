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Общество

В Киеве мужчина взорвал гранату

В Киеве мужчина подорвал гранату, ранены трое
Shutterstock/FOTODOM

В Святошинском районе Киева в результате взрыва гранаты пострадали трое прохожих. Об этом сообщила столичная полиция.

По данным ведомства, сам мужчина, который взорвал гранату, тоже получил ранения. На месте взрыва работает следственно-оперативная группа и специалисты-взрывотехники, уточнили в полиции Киева.

«Все обстоятельства произошедшего выясняются», — говорится в сообщении.

До этого киевская полиция сообщала, что военнослужащий Вооруженных сил Украины, самовольно покинувший часть, взорвал гранату во время застолья в гостях у товарища. Инцидент произошел в феврале этого года. Компания из семи человек распивала спиртные напитки. В дальнейшем, во время внезапно вспыхнувшего конфликта, мужчина взорвал на кухне гранату Ф-1.

В результате взрыва не выжил владелец квартиры, еще один гость с ранениями был госпитализирован. Подозреваемый скрылся, но позже его задержали. Военнослужащий также пострадал. Он получил осколочные ранения ноги.

Ранее на Украине мужчина взорвал гранату во время ссоры с соседом по комнате.

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