Хакеры выложили в даркнет данные властей Берлина

Хакеры, атаковавшие сети Сената Берлина, разместили в даркнете около 1,4 млн единиц данных. Об этом сообщила немецкая радиостанция RBB.

Среди опубликованной информации — технические характеристики, тендерная документация и личные дела сотрудников.

О кибератаке стало известно 14 августа. После инцидента два пострадавших подразделения были временно отключены от общей городской сети. Речь идет о Сенатской канцелярии по вопросам мобильности, транспорта, защиты климата и окружающей среды, а также о подразделении, отвечающем за городское развитие, строительство и жилищное хозяйство.

28 августа сообщалось, что администрация Берлина столкнулась с вымогательством после кибератаки на свою внутреннюю сеть. Статс-секретарь сената по цифровым вопросам Флориан Хауэр добавил, что утечка данных из внутренней сети могла начаться как минимум с 7 августа. Он отметил, что хакеры, вероятно, получили доступ к личной информации.

Ранее пророссийские хакеры взяли ответственность за атаку на цифровые сервисы Норвегии.