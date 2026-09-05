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Общество

Россиянам назвали отрасли, в которых средняя зарплата превышает 200 тысяч рублей

РИА Новости: в июне средние зарплаты выше 200 тысяч рублей были в 20 отраслях
Elle Aon/Shutterstock/FOTODOM

Средние зарплаты свыше 200 тыс. рублей в июне получали работники в 20 отраслях экономики России. Об этом сообщает РИА Новости.

Самые высокие средние доходы зафиксированы в сфере перестрахования — почти 469 тыс. рублей в месяц. У управляющих фондами показатель составил 409,7 тыс. рублей, в холдинговых компаниях — 377,8 тыс., а у работников головных офисов — 339,1 тыс. рублей.

Еще в 16 отраслях средняя зарплата находилась в диапазоне от 200 до 300 тыс. рублей. В частности, сотрудники производства жестких дисков, аудио- и видеокассет получали в среднем 287 тыс. рублей, в сфере добычи газа — 285 тыс., а в инвестиционных фондах — 283 тыс. рублей.

В табачной промышленности средняя зарплата составила 255 тыс. рублей, в негосударственных пенсионных фондах — 246 тыс., в разработке программного обеспечения — 225 тыс. рублей. Работники пассажирского воздушного транспорта получали в среднем 224 тыс. рублей, морского грузового транспорта и рыболовства — по 215 тыс., нефтедобычи — 203 тыс. рублей.

Среднемесячная начисленная зарплата рассчитывается до вычета налогов и включает премии. Показатель учитывает доходы всех сотрудников, в том числе работников с наиболее высокими зарплатами. В среднем по России в июне зарплата составила почти 115 тыс. рублей.

До этого кандидат экономических наук, доцент Финансового университета при правительстве РФ Игорь Балынин спрогнозировал рост средней зарплаты в России по итогам 2026 года до 114–120 тыс. рублей в месяц. Он объяснил рост зарплат повышением минимального размера оплаты труда и дефицитом кадров в отдельных отраслях.

Ранее были названы сферы с самыми низкими зарплатами в России.

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