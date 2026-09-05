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Общество

Аэропорт Сочи ограничил прием и выпуск самолетов

Росавиация: аэропорт Сочи временно не принимает и не выпускает самолеты
Shutterstock

Аэропорт Сочи временно не принимает и не выпускает рейсы. Об этом сообщила пресс-служба Росавиации в своем Telegram-канале.

По информации воздушного ведомства, введенные ограничения необходимы для обеспечения безопасности полетов.

До этого в аэропорту Геленджика ввели дополнительные временные ограничения на прием и выпуск воздушных судов.

В свою очередь мэр города Алексей Богодистов сообщил, что в городе объявлена опасность атаки беспилотников. Он призвал жителей и гостей курорта находиться в укрытии до официального сообщения об отмене угрозы. Кроме того, Богодистов напомнил о запрете на съемку работы средств противовоздушной обороны.

Бывший эксперт ИКАО Павел Герасимов рассказывал, если вылет самолета отменяют или переносят более чем на 30 минут, то пассажиры имеют право перебронировать рейс без каких-либо штрафов, а также отказаться от перелета и вернуть полную стоимость билета.

Ранее в Сочи вертолет совершил жесткую посадку в русле реки Аше.

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